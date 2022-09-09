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В течение суток 8 сентября русские войска обстреливали населенные пункты Николаевского и Баштанского районов.
Днем, 8 сентября, ориентировочно с 12:00 под вражескими обстрелами находились поселок Терновые Поды и село Мирное Шевченковской громады. Пострадавших нет, сообщает Николаевская ОВА.
Также ночью, 9 сентября, враг обстреливал поселок Любомировка и села Зоря и Котлярево Шевченковской громады. Пострадавших нет.
Вчера, 8 сентября, около 13:00, 23:45 и сегодня, 9 сентября, в 05:30 обстрелов подверглось село Широкое Широковской громады. Попадания были в разрушенный ЦНАП и школу. Пострадавших нет.
Вчера около 17:00 были обстрелы окрестностей села Победа Ингульской громады. Пострадавших нет и повреждений. Также в результате ночных обстрелов Ингульской громады обесточены пять населенных пунктов.
Продолжаются обстрелы территории и близлежащих населенных пунктов Березнеговатской громады. Так, 8 сентября, около 14:00, возник пожар лиственной и хвойной подстилки в лесу Березнеговатского лесного хозяйства. Пострадавших нет.
Ночью, с 8 на 9 сентября, были обстрелы на территории Явкинского старостинского округа Баштанской общины. В результате чего обесточена вся община. Подробная информация уточняется.
Ранее сообщалось, что в ночь на 8 сентября российские войска попали по Березнеговатской общине двумя крылатыми ракетами.
Недавно в результате вражеских обстрелов Баштанского района Николаевской области погиб ребенок.
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В течение суток 8 сентября русские войска обстреливали населенные пункты Николаевского и Баштанского районов.
Днем, 8 сентября, ориентировочно с 12:00 под вражескими обстрелами находились поселок Терновые Поды и село Мирное Шевченковской громады. Пострадавших нет, сообщает Николаевская ОВА.
Также ночью, 9 сентября, враг обстреливал поселок Любомировка и села Зоря и Котлярево Шевченковской громады. Пострадавших нет.
Вчера, 8 сентября, около 13:00, 23:45 и сегодня, 9 сентября, в 05:30 обстрелов подверглось село Широкое Широковской громады. Попадания были в разрушенный ЦНАП и школу. Пострадавших нет.
Вчера около 17:00 были обстрелы окрестностей села Победа Ингульской громады. Пострадавших нет и повреждений. Также в результате ночных обстрелов Ингульской громады обесточены пять населенных пунктов.
Продолжаются обстрелы территории и близлежащих населенных пунктов Березнеговатской громады. Так, 8 сентября, около 14:00, возник пожар лиственной и хвойной подстилки в лесу Березнеговатского лесного хозяйства. Пострадавших нет.
Ночью, с 8 на 9 сентября, были обстрелы на территории Явкинского старостинского округа Баштанской общины. В результате чего обесточена вся община. Подробная информация уточняется.
Ранее сообщалось, что в ночь на 8 сентября российские войска попали по Березнеговатской общине двумя крылатыми ракетами.
Недавно в результате вражеских обстрелов Баштанского района Николаевской области погиб ребенок.