В течение суток 8 сентября русские войска обстреливали населенные пункты Николаевского и Баштанского районов.

Днем, 8 сентября, ориентировочно с 12:00 под вражескими обстрелами находились поселок Терновые Поды и село Мирное Шевченковской громады. Пострадавших нет, сообщает Николаевская ОВА.

Также ночью, 9 сентября, враг обстреливал поселок Любомировка и села Зоря и Котлярево Шевченковской громады. Пострадавших нет.

Вчера, 8 сентября, около 13:00, 23:45 и сегодня, 9 сентября, в 05:30 обстрелов подверглось село Широкое Широковской громады. Попадания были в разрушенный ЦНАП и школу. Пострадавших нет.

Вчера около 17:00 были обстрелы окрестностей села Победа Ингульской громады. Пострадавших нет и повреждений. Также в результате ночных обстрелов Ингульской громады обесточены пять населенных пунктов.

Продолжаются обстрелы территории и близлежащих населенных пунктов Березнеговатской громады. Так, 8 сентября, около 14:00, возник пожар лиственной и хвойной подстилки в лесу Березнеговатского лесного хозяйства. Пострадавших нет.

Ночью, с 8 на 9 сентября, были обстрелы на территории Явкинского старостинского округа Баштанской общины. В результате чего обесточена вся община. Подробная информация уточняется.

Ранее сообщалось, что в ночь на 8 сентября российские войска попали по Березнеговатской общине двумя крылатыми ракетами.

Недавно в результате вражеских обстрелов Баштанского района Николаевской области погиб ребенок.