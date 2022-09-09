Завершено досудебное расследование и направлен в суд обвинительный акт по бывшему руководителю Николаевской окружной прокуратуры по факту государственной измены (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

Расследованием установлено, что в начале марта 2022 г. он по собственной инициативе решил содействовать РФ в ведении агрессивной войны против Украины, сообщает Офис Генерального прокурора.

— Он предоставлял ее представителям имеющуюся в его распоряжении информацию военного и оперативно-служебного характера об обстановке в Николаеве и Николаевской области. Правоохранители задержали его в апреле 2022 года в порядке ст. 208 УПК Украины, а судом по ходатайству стороны обвинения избрана мера пресечения – содержание под стражей, — отметили в ведомстве.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи Управления СБУ в Николаевской области.

Напомним, во время допроса предатель признал свою преступную деятельность и дал соответствующие показания.