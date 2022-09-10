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Ночью, 10 сентября, около 01:10 Николаев подвергся обстрелам. Предварительно без жертв и пострадавших. Информация о повреждении уточняется.
Об этом сообщили в Николаевской ОВА.
Также днем, 9 сентября, ориентировочно в 14:00 под вражескими обстрелами находились поселок Первомайское и село Заселье Первомайской громады. Попадание по открытым территориям. Пострадавших и разрушений нет.
Вчера, 9 сентября, обстрелы потерпели село Николаевское Шевченковской громады. Информация о повреждениях уточняется. В результате обстрелов в населенном пункте отсутствует свет.
Утром, 10 сентября, около 05:30 были обстрелы за пределами селКрасная Долина и Широкое Широковской громады. Пострадавших нет.
Продолжаются обстрелы территории и близлежащих населенных пунктов Березнеговатской громады. Вчера, 9 сентября, в селе Калуга в результате артиллерийских обстрелов возник пожар сухой травы и кустарников за пределами населенного пункта. Без пострадавших.
Ранее сообщалось, что в пятницу 9 сентября после обеда россияне выпустили крылатую ракету Х-31 с самолета по Вознесенскому району Николаевщины.
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Ночью, 10 сентября, около 01:10 Николаев подвергся обстрелам. Предварительно без жертв и пострадавших. Информация о повреждении уточняется.
Об этом сообщили в Николаевской ОВА.
Также днем, 9 сентября, ориентировочно в 14:00 под вражескими обстрелами находились поселок Первомайское и село Заселье Первомайской громады. Попадание по открытым территориям. Пострадавших и разрушений нет.
Вчера, 9 сентября, обстрелы потерпели село Николаевское Шевченковской громады. Информация о повреждениях уточняется. В результате обстрелов в населенном пункте отсутствует свет.
Утром, 10 сентября, около 05:30 были обстрелы за пределами селКрасная Долина и Широкое Широковской громады. Пострадавших нет.
Продолжаются обстрелы территории и близлежащих населенных пунктов Березнеговатской громады. Вчера, 9 сентября, в селе Калуга в результате артиллерийских обстрелов возник пожар сухой травы и кустарников за пределами населенного пункта. Без пострадавших.
Ранее сообщалось, что в пятницу 9 сентября после обеда россияне выпустили крылатую ракету Х-31 с самолета по Вознесенскому району Николаевщины.