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В пятницу 9 сентября, после обеда, россияне выпустили крылатую ракету Х-31 с самолета по Вознесенскому району Николаевщины.
Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».
Ракета попала по открытой местности, так что человеческих потерь нет.
Ранее в Главном управлении разведки сообщили, что в России осталось менее 200 «Искандеров», поэтому оккупанты выпускают по Украине старые ракеты С-300, которых хватит на три года.
Также там отмечают, что во избежание вражеских обстрелов Николаева с С-300 необходимо уничтожать все эти комплексы, а также отодвинуть россиян на такое расстояние, чтобы этих атак не было.
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В пятницу 9 сентября, после обеда, россияне выпустили крылатую ракету Х-31 с самолета по Вознесенскому району Николаевщины.
Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».
Ракета попала по открытой местности, так что человеческих потерь нет.
Ранее в Главном управлении разведки сообщили, что в России осталось менее 200 «Искандеров», поэтому оккупанты выпускают по Украине старые ракеты С-300, которых хватит на три года.
Также там отмечают, что во избежание вражеских обстрелов Николаева с С-300 необходимо уничтожать все эти комплексы, а также отодвинуть россиян на такое расстояние, чтобы этих атак не было.