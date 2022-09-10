В пятницу 9 сентября, после обеда, россияне выпустили крылатую ракету Х-31 с самолета по Вознесенскому району Николаевщины.

Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».

Ракета попала по открытой местности, так что человеческих потерь нет.

Ранее в Главном управлении разведки сообщили, что в России осталось менее 200 «Искандеров», поэтому оккупанты выпускают по Украине старые ракеты С-300, которых хватит на три года.

Также там отмечают, что во избежание вражеских обстрелов Николаева с С-300 необходимо уничтожать все эти комплексы, а также отодвинуть россиян на такое расстояние, чтобы этих атак не было.