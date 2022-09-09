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Чтобы избежать вражеских обстрелов Николаева из С-300, необходимо уничтожать все эти комплексы, а также отодвинуть россиян на такое расстояние, чтобы этих атак не было.
Об этом в интервью «РБК-Украина» рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
Вместе с тем он также ответил, как избежать применения россиянами РСЗО и артиллерии по городу.
— РСЗО — «Град», «Смерч», «Ураган» — имеют свою дальность. «Град» — ориентировочно 20 километров. «Торнадо-С» — модернизированный российский РСЗО — может стрелять с дальностью более 100 километров. Их никакими «куполами» не остановишь, — сказал Юрий Игнат.
По его словам, единственное противодействие РСЗО — это уничтожать их там, откуда они наносят удары. То есть, делать контрбатарейную борьбу и уничтожать их своими средствами.
— То же касается и С-300 — их нужно банально уничтожать. У нас на вооружении сегодня есть американские противорадиолокационные ракеты HARM, адаптированные к советским истребителям МиГ. Они ежедневно применяются против оккупантов и их комплексов как в глубине обороны, так и в непосредственной близости, — отметил он.
Он также уточнил, что комплекс С-300 имеет дальность до 75 км.
— Поэтому их нужно тоже уничтожать противорадиолокационными ракетами, артиллерией, в частности, HIMARS. А для этого необходима эффективная работа разведки. Наши западные партнеры также делятся с нами данными о местонахождении этих средств. И вполне верно — если их отодвинуть подальше от населенного пункта, то дальности действия не будет хватать, — подытожил представитель командования ПСУ.
Напомним, в Воздушных силах ВСУ отмечают, что в Украине создана уникальная система ПВО, которой нет в мире.
Также сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский ответил на электронную петицию с требованием предоставить Николаеву дополнительные системы противовоздушной обороны. Он отметил, что Николаеву будут переданы системы ПВО, которые поступят от западных партнеров.
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Чтобы избежать вражеских обстрелов Николаева из С-300, необходимо уничтожать все эти комплексы, а также отодвинуть россиян на такое расстояние, чтобы этих атак не было.
Об этом в интервью «РБК-Украина» рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
Вместе с тем он также ответил, как избежать применения россиянами РСЗО и артиллерии по городу.
— РСЗО — «Град», «Смерч», «Ураган» — имеют свою дальность. «Град» — ориентировочно 20 километров. «Торнадо-С» — модернизированный российский РСЗО — может стрелять с дальностью более 100 километров. Их никакими «куполами» не остановишь, — сказал Юрий Игнат.
По его словам, единственное противодействие РСЗО — это уничтожать их там, откуда они наносят удары. То есть, делать контрбатарейную борьбу и уничтожать их своими средствами.
— То же касается и С-300 — их нужно банально уничтожать. У нас на вооружении сегодня есть американские противорадиолокационные ракеты HARM, адаптированные к советским истребителям МиГ. Они ежедневно применяются против оккупантов и их комплексов как в глубине обороны, так и в непосредственной близости, — отметил он.
Он также уточнил, что комплекс С-300 имеет дальность до 75 км.
— Поэтому их нужно тоже уничтожать противорадиолокационными ракетами, артиллерией, в частности, HIMARS. А для этого необходима эффективная работа разведки. Наши западные партнеры также делятся с нами данными о местонахождении этих средств. И вполне верно — если их отодвинуть подальше от населенного пункта, то дальности действия не будет хватать, — подытожил представитель командования ПСУ.
Напомним, в Воздушных силах ВСУ отмечают, что в Украине создана уникальная система ПВО, которой нет в мире.
Также сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский ответил на электронную петицию с требованием предоставить Николаеву дополнительные системы противовоздушной обороны. Он отметил, что Николаеву будут переданы системы ПВО, которые поступят от западных партнеров.