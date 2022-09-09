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В воздушных силах ВСУ отмечают, что в Украине создали уникальную систему ПВО, которой нет в мире.
Об этом рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью «РБК-Украина».
Он описал, как сейчас устроена система противовоздушной обороны и почему она уникальна.
— Оптимальный и реалистичный вариант уже организован. Мы фактически создали уникальную систему противовоздушной обороны, которой нет нигде в мире. Мы сражаемся старыми советскими средствами, используя разнообразные тактические приемы. Разработали систему оповещений. Противодействуем ракетам благодаря ЗРК, истребителям и ПЗРК – по всей стране расставлены люди с переносными зенитно-ракетными комплексами, которые тоже должны реагировать и перехватывать ракеты. Есть визуальные посты наблюдения, – сказал он.
Юрий Игнат добавил, что нашу систему ПВО нужно усиливать новыми современными средствами типа NASAMS и IRIS-T.
— Но, к сожалению, того количества, которое нам пока планируют передать, будет мало. Хотя это будет первый шаг, когда партнеры передадут нам тяжелые комплексы ПВО западного образца, – отметил он.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ответил на электронную петицию с требованием предоставить Николаеву дополнительные системы противовоздушной обороны. Он отметил, что Николаеву будут переданы системы ПВО, которые поступят от западных партнеров.
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В воздушных силах ВСУ отмечают, что в Украине создали уникальную систему ПВО, которой нет в мире.
Об этом рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью «РБК-Украина».
Он описал, как сейчас устроена система противовоздушной обороны и почему она уникальна.
— Оптимальный и реалистичный вариант уже организован. Мы фактически создали уникальную систему противовоздушной обороны, которой нет нигде в мире. Мы сражаемся старыми советскими средствами, используя разнообразные тактические приемы. Разработали систему оповещений. Противодействуем ракетам благодаря ЗРК, истребителям и ПЗРК – по всей стране расставлены люди с переносными зенитно-ракетными комплексами, которые тоже должны реагировать и перехватывать ракеты. Есть визуальные посты наблюдения, – сказал он.
Юрий Игнат добавил, что нашу систему ПВО нужно усиливать новыми современными средствами типа NASAMS и IRIS-T.
— Но, к сожалению, того количества, которое нам пока планируют передать, будет мало. Хотя это будет первый шаг, когда партнеры передадут нам тяжелые комплексы ПВО западного образца, – отметил он.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ответил на электронную петицию с требованием предоставить Николаеву дополнительные системы противовоздушной обороны. Он отметил, что Николаеву будут переданы системы ПВО, которые поступят от западных партнеров.