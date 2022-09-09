В России осталось менее 200 «Искандеров», поэтому оккупанты выпускают по Украине старые ракеты С-300, которых хватит на три года.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий, передает пресс-служба Главного управления разведки Украины.

— В России осталось меньше 200 «Искандеров» и она их бережет, выпуская по Украине старые ракеты С-300, которые нужно утилизировать. «Искандер» сейчас применяется очень редко. В последний раз, буквально в августе, когда они применили в район Киева с территории белорусы,— говорится в сообщении.

Как отметил Скибицкий, С-300 – это ракеты, которые находятся на хранении уже более 30 лет, а большинство из них лет 35-40. По его словам, это ракета, которую нужно выводить из боевого состава, таких около 7 тысяч.

— Очень просто делать утилизацию. Вместо того чтобы тратить средства на утилизацию, они просто выпускаются по нашей территории. Если посчитать, сколько они используют, то им хватит этих ракет еще на 3 года, — сообщил представитель ГУР МОУ.

Он добавил, что системы «Калибр», по подсчетам, Россия могла производить в год 150-180 штук. И тот запас, который у них есть, они хранят, потому что примерно 70% комплектующих не российского производства.

Напомним, что в условиях полномасштабной войны с Россией наша страна нуждается в истребителе типа F-16. Однако перед тем, как их получать, нужно наладить необходимую под самолеты инфраструктуру, инженерию и подготовить наших пилотов.