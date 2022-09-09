В условиях полномасштабной войны с Россией наша страна нуждается в истребителе типа F-16. Однако перед тем, как их получать, нужно наладить необходимую под самолеты инфраструктуру, инженерию и подготовить наших пилотов.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, пока еще не ведется обучение украинских пилотов на американских истребителях - F-15 и F-16.

— Пока США выделили 100 миллионов для того, чтобы его (обучение, – прим.) реализовать в 2023 году. Но для этого нужно определиться с типом самолета, который нам предоставят партнеры. У нас есть хорошие кандидаты, которые могут приступить к учениям, уже имеющим определенный опыт и знание языка, — говорит Юрий Игнат.

Спикер Воздушных сил объясняет в чем задержка передачи самолетов. По его словам, эти истребители – это уже этакая «вишня на торте», то есть самое технологичное из того, что нам могут поставить союзники, но их не так просто нам их передать.

— Словакия, которая нам передает МиГ-29, ждала тех F-16 почти 6 лет. Государства стоят в очереди, чтобы получить эти истребители, – привел пример Юрий Игнат.

Впрочем, он отмечает, что Украина оказалась в патовой ситуации, когда они нам нужны уже и сегодня.

– А это невозможно. Ведь они нуждаются не только в обучении пилотов, но и других специалистов, которые будут обеспечивать эту технику - военных инженеров. Эти американские истребители достаточно «прихотливы», – объясняет Юрий Игнат.

В-третьих, по его словам, нужно адаптировать нашу аэродромную инфраструктуру к этой технике.

— Это, в частности, создание средств управления, средств связи и главное – адаптация взлетно-посадочной полосы. Вместо имеющегося у нас бетонного покрытия нужно проложить искусственное. В условиях боевых действий это сложно делать. Однако это не будет проблемой, и уже есть определенные решения министерств по усовершенствованию нашей инфраструктуры под западную технику, — рассказал Юрий Игнат.

Ранее президент Латвии Эгилс Левитс и министр обороны страны Артис Пабрикс призвали союзников в НАТО обеспечить Украину современными боевыми танками и авиацией, а также предостерегли ослабление решимости в противодействии России.