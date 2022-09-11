Сегодня днем в микрорайне Намыв в Николаеве произошла авария на водопроводной сети. Временно прекращено водоснабжение по улице Лазурной с 1 по 11 дом.

Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

Бригада МКП «Николаевводоканал» делает все возможное, чтобы завершить сегодня ремонт. Если не успеют, работы продолжатся и завтра.

Ранее сообщалось, что в Николаеве 40 километров стальных водопроводных труб из 240 находятся в аварийном состоянии.

Александр Сенкевич сообщал, что из-за соленой технической воды, которой заполнены системы водоснабжения и водоотвода в Николаеве, количество порывов труб в городе увеличилось в 15 раз.

Напомним, вода в кранах николаевцев опасна для потребления, поскольку содержит энтерококки, синегнойную палочку, токсичные элементы, имеет повышенное содержание хлоридов, сульфатов, сухого остатка и другое. Об этом свидетельствуют результаты соответствующей экспертизы воды, которую «НикВести» заказали в Николаевской государственной лаборатории Госпродпотребслужбы.

Больше информации о том, чем грозит горожанам употребление «технической» воды и что ждет жителей города дальше – в материале «Николаев. Город, держащий оборону юга, страдает от жажды».

Ранее сообщалось, что в Николаеве 40 километров стальных водопроводных труб из 240 находятся в аварийном состоянии.

Александр Сенкевич сообщал, что из-за соленой технической воды, которой заполнены системы водоснабжения и водоотвода в Николаеве, количество порывов труб в городе увеличилось в 15 раз.

Напомним, вода в кранах николаевцев опасна для потребления, поскольку содержит энтерококки, синегнойную палочку, токсичные элементы, имеет повышенное содержание хлоридов, сульфатов, сухого остатка и другое. Об этом свидетельствуют результаты соответствующей экспертизы воды, которую «НикВести» заказали в Николаевской государственной лаборатории Госпродпотребслужбы.

Больше информации о том, чем грозит горожанам употребление «технической» воды и что ждет жителей города дальше – в материале «Николаев. Город, держащий оборону юга, страдает от жажды».