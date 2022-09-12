Во временно захваченном российскими войсками Мариуполе захватчики устанавливают памятник Александру Невскому вместо демонтированного монумента погибшим жителям города во время первой фазы войны России против Украины.
Об этом сообщил в Telegram советник городского головы Петр Андрющенко.
- Мариуполь. Прямо сейчас оккупанты устанавливают памятник отсутствия вкуса в виде Александра Невского вместо демонтированного уникального памятника о мариупольцах, погибших во время первой фазы войны. Россия продолжает уничтожать все украинское культурное наследие, до которого может дотянуться, – написал он.
Напомним, ранее в Херсоне российские оккупанты повредили мемориал «Слава Украине» на улице Перекопской.
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Во временно захваченном российскими войсками Мариуполе захватчики устанавливают памятник Александру Невскому вместо демонтированного монумента погибшим жителям города во время первой фазы войны России против Украины.
Об этом сообщил в Telegram советник городского головы Петр Андрющенко.
- Мариуполь. Прямо сейчас оккупанты устанавливают памятник отсутствия вкуса в виде Александра Невского вместо демонтированного уникального памятника о мариупольцах, погибших во время первой фазы войны. Россия продолжает уничтожать все украинское культурное наследие, до которого может дотянуться, – написал он.
Напомним, ранее в Херсоне российские оккупанты повредили мемориал «Слава Украине» на улице Перекопской.