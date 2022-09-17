В Николаеве поймали предателя, работавшего на главное управление Генштаба ВС РФ, собирая разведывательные данные о ВСУ в прифронтовых районах.

Об успешной операции по задержанию злоумышленника отчиталась пресс-служба СБУ.

В первую очередь, коллаборант выискивал военную технику, которую Украина получила от партнеров, чтобы в дальнейшем передать информацию о ее местонахождении российским кураторам.

Агентом ГРУ являлся житель областного центра с пророссийскими взглядами. Он был завербован уже после 24 февраля.

— Для сбора координат злоумышленник выезжал в разные районы и населенные пункты Николаевщины и визуально осматривал местность. Для фиксации военных объектов он использовал видеорегистратор, скрытый в салоне собственного автомобиля. Собранные материалы передавал врагу с использованием мессенджеров. Соответствующую развединформацию оккупанты планировали использовать для осуществления серии ракетно-артиллерийских обстрелов по подразделениям наших войск. Однако сотрудники Службы безопасности своевременно разоблачили, установили местонахождение и задержали российского агента. Во время обысков у задержанного обнаружены: мобильные телефоны, компьютерная техника, видеорегистратор и карточки памяти к нему с поличным. В настоящее время ему сообщено о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, — обнародовали детали операции в Службе безопасности Украины.

Напомним, ближе к концу августа СБУ задержала российского агента, наводящего ракетные удары по школам Николаева.