Сегодня днем, 21 сентября, на улице Генерала Карпенко, 37 в Николаеве на водопроводе произошел порыв. Поэтому вокруг места аварии образовалось озеро воды.

Об этом сообщает корреспондент «НикВести».

Следует отметить, что вода продолжает вытекать, заливая все больше территории.

Напомним, что благодаря Йокогаме 33 мобильных станции для очистки воды поступили в Николаев.

Ранее сообщалось, вода в кранах николаевцев опасна для потребления, поскольку содержит энтерококки, синегнойную палочку, токсичные элементы, имеет повышенное содержание хлоридов, сульфатов, сухого остатка и другое.