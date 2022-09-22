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Заммэра деоккупированного Изюма Владимир Мацокин заявил о том, что уровень разрушений в городе еще выше, чем предполагалось.
Об этом он сообщил на брифинге, пишет LB.ua.
— Ситуация абсолютно близка к апокалиптической. То есть центральная часть и многоэтажки, если мы раньше говорили корреспондентам, что разрушены на 80%, сегодня я бы сказал, что это 90% полного или частичного разрушения. Жилищный сектор – частный, одноэтажный, он немного в лучшем состоянии, но там нужно больше проводить работы по исследованию реальной ситуации. Люди в центральной части города сегодня не живут, поскольку там невозможно жить – все разрушено, – отметил Владимир Мацокин.
Однако, по словам заммэра, ситуация с обеспечением продуктами питания уже нормализовалась.
Ранее сообщалось, что в первые дни оккупации Изюма российские военные ввели прямой запрет на похороны убитых ими горожан.
Заммэра деоккупированного Изюма Владимир Мацокин заявил о том, что уровень разрушений в городе еще выше, чем предполагалось.
Об этом он сообщил на брифинге, пишет LB.ua.
— Ситуация абсолютно близка к апокалиптической. То есть центральная часть и многоэтажки, если мы раньше говорили корреспондентам, что разрушены на 80%, сегодня я бы сказал, что это 90% полного или частичного разрушения. Жилищный сектор – частный, одноэтажный, он немного в лучшем состоянии, но там нужно больше проводить работы по исследованию реальной ситуации. Люди в центральной части города сегодня не живут, поскольку там невозможно жить – все разрушено, – отметил Владимир Мацокин.
Однако, по словам заммэра, ситуация с обеспечением продуктами питания уже нормализовалась.
Ранее сообщалось, что в первые дни оккупации Изюма российские военные ввели прямой запрет на похороны убитых ими горожан.