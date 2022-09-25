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25 вересня триває 214-а доба від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації до України.
На південному фронті Збройні сили України протягом минулої доби завдали низки ударів по ворожих позиціях, зокрема по розташуванню росгвардії в Херсоні.
Було знищено три склади ворожих боєприпасів в Баштанському районі Миколаївщини та в Херсонському і Бериславському районах на Херсонщині.
За добу українські військові знищили 57 окупантів та 30 одиниць техніки, серед яких 2 гаубиці «Мста-Б» та ще одна 122-ох мм, самохідна артустановка «Гвоздика» та самохідна гаубиця «Акація», РСЗВ «Град», 2 командно-штабні машини та 19 одиниць іншої авто-бронетехніки.
Оновлюється
8:02 Сьогодні, 25 вересня, після першої ночі Миколаїв знову зазнав обстрілів. Пошкодження зазнали житлові будинки і мережа водопроводу.
Про повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.
— На місцях працюють ремонтні бригади та комунальники. Наразі наші фахівці оглядають райони, які потрапили під обстріли. Детальніше про наслідки напишу вам пізніше, — повідомив Олександр Сєнкевич.
25 вересня триває 214-а доба від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації до України.
На південному фронті Збройні сили України протягом минулої доби завдали низки ударів по ворожих позиціях, зокрема по розташуванню росгвардії в Херсоні.
Було знищено три склади ворожих боєприпасів в Баштанському районі Миколаївщини та в Херсонському і Бериславському районах на Херсонщині.
За добу українські військові знищили 57 окупантів та 30 одиниць техніки, серед яких 2 гаубиці «Мста-Б» та ще одна 122-ох мм, самохідна артустановка «Гвоздика» та самохідна гаубиця «Акація», РСЗВ «Град», 2 командно-штабні машини та 19 одиниць іншої авто-бронетехніки.
Оновлюється
8:02 Сьогодні, 25 вересня, після першої ночі Миколаїв знову зазнав обстрілів. Пошкодження зазнали житлові будинки і мережа водопроводу.
Про повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.
— На місцях працюють ремонтні бригади та комунальники. Наразі наші фахівці оглядають райони, які потрапили під обстріли. Детальніше про наслідки напишу вам пізніше, — повідомив Олександр Сєнкевич.