25 вересня триває 214-а доба від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації до України.

На південному фронті Збройні сили України протягом минулої доби завдали низки ударів по ворожих позиціях, зокрема по розташуванню росгвардії в Херсоні.

Було знищено три склади ворожих боєприпасів в Баштанському районі Миколаївщини та в Херсонському і Бериславському районах на Херсонщині.

За добу українські військові знищили 57 окупантів та 30 одиниць техніки, серед яких 2 гаубиці «Мста-Б» та ще одна 122-ох мм, самохідна артустановка «Гвоздика» та самохідна гаубиця «Акація», РСЗВ «Град», 2 командно-штабні машини та 19 одиниць іншої авто-бронетехніки.

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Сьогодні, 25 вересня, після першої ночі Миколаїв знову зазнав обстрілів. Пошкодження зазнали житлові будинки і мережа водопроводу.

Про повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.