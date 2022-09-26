Николаевские десантники уничтожили пять единиц техники противника: один танк, две боевые машины пехоты, одну инженерную машину разграждения (ИМР-2) и один бронетранспортер МТ-ЛБ вместе с экипажами.

Об этом сообщают Десантно-штурмовые войска ВСУ.

Воины инженерно-саперного подразделения 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ Вооруженных сил Украины рассказывают, как благодаря грамотно установленным минно-взрывным заграждениям на одном из участков было сорвано наступление подразделения противника.

В общей сложности было уничтожено пять единиц боевой и специальной техники российских оккупантов: танк, две боевые машины пехоты, инженерная машина разграждения ИМР-2 и бронетранспортер МТ-ЛБ вместе с экипажами и личным составом.

К уничтожению техники противника и его десанта также присоединились воины противотанкового подразделения и артиллерии Николаевской бригады ДШВ ВС Украины, проведшие окончательную «демилитаризацию» вражеского подразделения.

Напомним, в течение суток 25 сентября Силы обороны уничтожили на южном фронте штурмовик Су-25, вертолет Ми-8 и 5 складов с боеприпасами россиян.