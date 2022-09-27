Пока ни один иранский дрон-камикадзе «Shahed-136» не долетел до Николаева.

Об этом во время брифинга сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

— Уже есть определенное количество сбитых таких дронов-камикадзе. Ни один из них не долетел до объектов города, - отметил Виталий Ким.

Кроме иранских дронов, за последние сутки в области был сбит БПЛА «Орлан-10».

Виталий Ким добавил, что сейчас прорабатываются пути эффективной борьбы с дронами-камикадзе.

Как сообщалось, сегодня в 8:00 беспилотники Shahed-136, которыми Иран обеспечил российскую армию, пытались поразить объекты в Николаевской области, но были остановлены противовоздушной обороной.

Кроме того, днем 25 сентября был сбит дрон-камикадзе «Shahed-136», которым российские войска пытались атаковать Николаев.

Ранее в Воздушных силах ВСУ рассказали, что Россия уменьшила количество ударов по Украине дорогими крылатыми ракетами, но увеличила использование иранских дронов-камикадзе Shahed-136.