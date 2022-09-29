Российские оккупанты в ночь на 29 сентября нанесли ракетный удар по Днепру. Враг попал в жилые кварталы.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

«Пока известно о троих погибших, среди них один ребенок. Еще пятеро ранены, в том числе 12-летняя девочка. Ее достали из разбитого дома, где она просто спала, когда туда прилетела российская ракета», — отметил он.

По словам Валентина Резниченко, также полностью разрушены несколько частных домов. Спасатели продолжают разбирать завалы — ищут людей. Есть вероятность, что там еще могут быть дети.

«В городе повреждено более 60 частных домов и несколько многоэтажных. Изуродованный рынок, автобусы, автомобили и линии электропередач», — добавил глава ОВА.

Напомним, 28 сентября, ориентировочно в 00:50, Николаев подвергся ракетным обстрелам зенитно-ракетными системами С-300.

А ночью 27 сентября Николаев дважды подвергся массированным обстрелам – ориентировочно в 01:04 и 04:02. Предварительно, с РСЗО «Торнадо-С» враг ударил по разным районам города.