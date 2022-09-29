Сегодня, 29 сентября, российские кассетные боеприпасы попали в остановку общественного транспорта в Николаеве. Сейчас известно о 2 погибших и 12 раненых.
Такую информацию обнародовала глава Николаевского облсовета Анна Замазеева.
На месте работают бригады скорой помощи.
— Попадание именно тогда, когда мирные жители возвращались домой. Это не что иное, как целенаправленный террористический акт на уничтожение мирного населения, — говорится в сообщении.
Как сообщалось, атака была нанесена российскими РСЗО «Смерч».
Сегодня, 29 сентября, российские кассетные боеприпасы попали в остановку общественного транспорта в Николаеве. Сейчас известно о 2 погибших и 12 раненых.
Такую информацию обнародовала глава Николаевского облсовета Анна Замазеева.
На месте работают бригады скорой помощи.
— Попадание именно тогда, когда мирные жители возвращались домой. Это не что иное, как целенаправленный террористический акт на уничтожение мирного населения, — говорится в сообщении.
Как сообщалось, атака была нанесена российскими РСЗО «Смерч».