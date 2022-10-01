Шесть БПЛА-камикадзе, которые в последнее время Россия активно использует на южном фронте, сегодня ночью атаковали Николаев дважды.

Об этом рассказал спикер оперативного командования «Юг».

— Дронами-камикадзе враг атаковал ночной Николаев дважды за ночь. Шесть дронов попали в административные и складские здания. Пожар оперативно ликвидирован. Люди не пострадали, — озвучили детали в командовании.

Спикер Владислав Назаров добавил, что на херсонском направлении бойцы ВСУ удерживают «огневой контроль» над транспортно-логистическими объектами противника

— Потери врага доразведываются , — сказал спикер ОК «Юг».

Как сообщалось, в ночное время в Николаеве услышали около 3 громких взрывов.