|Швидкість вітру:
|4.6 м/с
|Схід сонця:
|06:54
|Захід сонця:
|18:27
|Температура завтра:
|+18 C°
|Швидкість вітру:
|5.7 м/с
|Схід сонця:
|07:02
|Захід сонця
|18:31
|Температура завтра:
|+13 C°
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|USD
|40.4 грн
|40.8 грн
|EUR
|39 грн
|40 грн
«Миссис Крым — 2022» Ольга Валеева была оштрафована на 40 тысяч рублей за песню «Ой у лузі червона калина», а ее подруга получила 10 суток ареста. Также в сети появилось видео, где женщины на камеру просят прощения.
Об этом пишет издание «Медуза».
Женщин признали виновными в дискредитации вооруженных сил РФ и пропаганде символики экстремистских организаций.
В Telegram-канале российского министерства внутренних дел в оккупированном Крыму впоследствии появилась видеозапись, на которой женщины извиняются за исполнение песни.
Ранее Ольга Валеева и ее подруга выложили в Instagram видео, на котором исполняли песню «Ой у лузі червона калина», сидя на балконе, что привлекло большое внимание российской общественности. Сама Ольга Валеева уже удалила пост, заявила, что «не знала о смысле песни» и попросила перестать «писать ей образы в соцсетях».
Песня «Ой в лугу красная калина» когда-то исполнялась сечевыми стрелками, а после российского вторжения стала одним из символов Украины, отмечает «Громадське». Трек набрал популярность и за рубежом после того, как лидер группы Бумбокс Андрей Хливнюк исполнил его в центре Киева с оружием в руках.
Российские пропагандистские СМИ называют эту песню «гимном украинских националистических формирований, в том числе запрещенных в РФ».
Ранее сообщалось, что депутатов из муниципального совета «Смольнинское» в Санкт-Петербурге, требующих отставки Путина, распустил суд. Также депутата Дмитрия Палюгу оштрафовали на 47 тысяч рублей за твит с требованием отставки Путина.
Напомним, 8 сентября, Совет муниципального образования Смольнинское в Санкт-Петербурге призвал депутатов Госдумы предъявить обвинения в госизмене против президента России Владимира Путина из-за развязанной им войны в Украине.
|
Як влада в Миколаєві забезпечує свою відкритість під час війниКатерина Середа
|
Война, слезы, смехАнатолий Дюмин
|
Оформлення анексії та ядерні погрозиСтанислав Мартиросов
«Миссис Крым — 2022» Ольга Валеева была оштрафована на 40 тысяч рублей за песню «Ой у лузі червона калина», а ее подруга получила 10 суток ареста. Также в сети появилось видео, где женщины на камеру просят прощения.
Об этом пишет издание «Медуза».
Женщин признали виновными в дискредитации вооруженных сил РФ и пропаганде символики экстремистских организаций.
В Telegram-канале российского министерства внутренних дел в оккупированном Крыму впоследствии появилась видеозапись, на которой женщины извиняются за исполнение песни.
Ранее Ольга Валеева и ее подруга выложили в Instagram видео, на котором исполняли песню «Ой у лузі червона калина», сидя на балконе, что привлекло большое внимание российской общественности. Сама Ольга Валеева уже удалила пост, заявила, что «не знала о смысле песни» и попросила перестать «писать ей образы в соцсетях».
Песня «Ой в лугу красная калина» когда-то исполнялась сечевыми стрелками, а после российского вторжения стала одним из символов Украины, отмечает «Громадське». Трек набрал популярность и за рубежом после того, как лидер группы Бумбокс Андрей Хливнюк исполнил его в центре Киева с оружием в руках.
Российские пропагандистские СМИ называют эту песню «гимном украинских националистических формирований, в том числе запрещенных в РФ».
Ранее сообщалось, что депутатов из муниципального совета «Смольнинское» в Санкт-Петербурге, требующих отставки Путина, распустил суд. Также депутата Дмитрия Палюгу оштрафовали на 47 тысяч рублей за твит с требованием отставки Путина.
Напомним, 8 сентября, Совет муниципального образования Смольнинское в Санкт-Петербурге призвал депутатов Госдумы предъявить обвинения в госизмене против президента России Владимира Путина из-за развязанной им войны в Украине.