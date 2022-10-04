«Миссис Крым — 2022» Ольга Валеева была оштрафована на 40 тысяч рублей за песню «Ой у лузі червона калина», а ее подруга получила 10 суток ареста. Также в сети появилось видео, где женщины на камеру просят прощения.

Об этом пишет издание «Медуза».

Женщин признали виновными в дискредитации вооруженных сил РФ и пропаганде символики экстремистских организаций.

В Telegram-канале российского министерства внутренних дел в оккупированном Крыму впоследствии появилась видеозапись, на которой женщины извиняются за исполнение песни.

Ранее Ольга Валеева и ее подруга выложили в Instagram видео, на котором исполняли песню «Ой у лузі червона калина», сидя на балконе, что привлекло большое внимание российской общественности. Сама Ольга Валеева уже удалила пост, заявила, что «не знала о смысле песни» и попросила перестать «писать ей образы в соцсетях».

Песня «Ой в лугу красная калина» когда-то исполнялась сечевыми стрелками, а после российского вторжения стала одним из символов Украины, отмечает «Громадське». Трек набрал популярность и за рубежом после того, как лидер группы Бумбокс Андрей Хливнюк исполнил его в центре Киева с оружием в руках.

Российские пропагандистские СМИ называют эту песню «гимном украинских националистических формирований, в том числе запрещенных в РФ».

Ранее сообщалось, что депутатов из муниципального совета «Смольнинское» в Санкт-Петербурге, требующих отставки Путина, распустил суд. Также депутата Дмитрия Палюгу оштрафовали на 47 тысяч рублей за твит с требованием отставки Путина.

Напомним, 8 сентября, Совет муниципального образования Смольнинское в Санкт-Петербурге призвал депутатов Госдумы предъявить обвинения в госизмене против президента России Владимира Путина из-за развязанной им войны в Украине.