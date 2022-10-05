Вооруженные атаки Николаевщины со стороны войск РФ не утихают. Правоохранители за минувшие сутки зафиксировали повреждения админзданий, помещения библиотеки, дома детского творчества, магазина, жилого дома и складского помещения частного предприятия.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Все повреждения нанесены вчерашними обстрелами Березнеговатской, Ингульской и Прибужановской громад.

Ночью, 5 октября, под вражеским огнем оккупационных войск находилась территория Широковской громады. Информация о повреждениях и пострадавших уточняется. На местах происшествия работают правоохранители.

За фактом нарушения законов и обычаев войны следователи открыли уголовные производства по ст. 438 УК Украины.

В течение суток 4 октября подразделения полиции Николаевщины отреагировали на 609 сообщений от граждан. Подавляющее большинство из них касалось военных преступлений.

Напомним, что во вторник, 4 октября, оккупанты выпустили полтора десятка снарядов тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня по Очакову с целью повреждения портовой инфраструктуры. Пострадавших нет.