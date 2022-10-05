Во вторник, 4 октября, оккупанты выпустили полтора десятка снарядов тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня по Очакову с целью повреждения портовой инфраструктуры. Пострадавших нет.

Об этом сообщает Николаевская ОВА со ссылкой на ОК «Юг».

Напомним, что ночью с 4 на 5 октября враг атаковал Николаевский район шестью дронами камикадзе «Shahed-136». Силами противовоздушной обороны все сбиты.

Под постоянным огнем остаются населенные пункты Березнеговатской громады, находящиеся на линии разграничения. Так, в 11:15 были обстрелы окрестностей села Лепетиха, в 11:55 – села Мураховка. Также в 12:50 обстрелов подверглись окрестности пгт Березнеговатое, в 14:45 станции Березнеговатое и в 21:45 село Мураховка. Как сообщает ОК «Юг» к вечеру враг наносит удар по громаде двумя ракетами типа С-300. Пострадавших нет. Информация о повреждениях уточняется.

Также, 5 октября с 00:00 до 02:00 обстрелы раздавались за пределами села Широкое Широковской громады. Пострадавших и разрушений нет.

По информации ОК «Юг», утром, 4 октября, враг нанес ракетный удар по Вознесенскому району. Поврежден объект инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что в течение 4 октября подразделениями противовоздушной обороны уничтожены 3 беспилотных разведчика «Орлан-10» в Бериславском и Николаевском районах и 2 вертолета Ми-8 и Ми-24 в районе Костромки и Брускинского.