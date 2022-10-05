Во временно оккупированном Херсоне в ночь на 5 октября раздался взрыв. Повреждено здание гостиницы Нинель, где базировались сотрудники ФСБ РФ.

Об этом пишет журналист из Херсона Константин Рыженко.

Он отметил, что из гостиницы, которую связывают с коллаборантом-гауляйтером Владимиром Сальдо, выносили трупы оккупантов.

– Нинель. Вынесли не менее 7 трупов, это то, что зафиксировали наблюдатели. Там проживали ФСБшники, а само заведение имело особое отличие от Сальдо, и оно имело свою долю. Короче, отель огонь, всем российским рекомендую, – написал Константин Рыженко.

Напомним, что днем в субботу, 3 сентября, в Херсоне раздались взрывы. Сообщается о прилетах по гостинице Затерянный мир, принадлежащей коллаборанту Владимиру Сальдо, где по предварительной информации базировались российские оккупанты.