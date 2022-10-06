Войствовавший на стороне России гражданин Словакии Стефан П был уничтожен украинскими военными.
Новости о его смерти сообщил чешский портал Novinky.cz.
Словак присоединился к пророссийским террористам еще в 2014 году. Как он погиб конкретно, пока не известно. Журналисты указывают, что он был ликвидирован на южном фронте.
Пророссийский словацкий журналист Тибор Ростас написал, что погибший ненавидел Украину и успел получить «паспорт гордого гражданина ДНР», но отметить это не успел, потому что погиб в течение короткого времени.
Напомним, ветеран Ирака Райан О'Лири помогал украинской армии убивать российских солдат под Николаевом и освобождать Херсонскую область.
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Войствовавший на стороне России гражданин Словакии Стефан П был уничтожен украинскими военными.
Новости о его смерти сообщил чешский портал Novinky.cz.
Словак присоединился к пророссийским террористам еще в 2014 году. Как он погиб конкретно, пока не известно. Журналисты указывают, что он был ликвидирован на южном фронте.
Пророссийский словацкий журналист Тибор Ростас написал, что погибший ненавидел Украину и успел получить «паспорт гордого гражданина ДНР», но отметить это не успел, потому что погиб в течение короткого времени.
Напомним, ветеран Ирака Райан О'Лири помогал украинской армии убивать российских солдат под Николаевом и освобождать Херсонскую область.