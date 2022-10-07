Ночью, 7 октября, россияне атаковали Николаев, предварительно беспилотными дронами-камикадзе. Без жертв и пострадавших. В Николаевском районе в результате прилетов ранены два человека.

Об этом сообщили в Николаевской ОВА.

Николаев враг обстрелял около 1:20, в результате чего возник пожар крыши двухэтажного здания в одном из районов.

6 октября в 11:30 в результате вражеских обстрелов Шевченковской громады ранения получили два человека. Поврежден объект гражданской инфраструктуры.

Также 6 октября под обстрелами находились три населенных пункта Первомайской громады. Ориентировочно с 8:30 по 9:00 и в 16:12 в результате вражеских обстрелов повреждены жилые дома и объект гражданской инфраструктуры. Попадания тоже были за пределами населенных пунктов. Пострадавших нет.

За минувшие сутки обстрелы подверглись населенным пунктам Березнеговатской громады. Как сообщает ОК «Юг», из самолета Су-35 ракетами класса «воздух – поверхность» Х-31 враг дважды нанес ракетный удар по громаде. Также обстрелы были в 17.45 и 18.00. Попадание по открытой территории и полям. Пострадавших нет.

Кроме того, 6 октября, была обстреляна Широковская громада. В частности, в 09:30 и 19:00 попадание по сельхозпредприятию.

Также ночью, 7 октября, около 02:00 попадание по открытой территории и полям. Пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в течение 6 октября украинская авиация нанесла 7 ударов, в том числе по опорным пунктам , районам сосредоточения сил и средств противника в Бериславском районе, по вражеским силам противовоздушной обороны - в Каховском.