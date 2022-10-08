Житель Нововоронцовской громады подорвался на растяжке, установленной военными РФ на побережье Каховского водохранилища.

Об этом сообщила полиция Херсонской области.

«Поступила информация, что в Нововоронцовском обществе 31-летний местный житель двигался вдоль берега Каховского водохранилища и взорвался на вражеском взрывном устройстве (растяжке). Мужчина погиб мгновенно», — говорится в сообщении.

Напомним, утром 7 октября в лесополосе в Изюмском районе на мине взорвалась женщина, собиравшая грибы.