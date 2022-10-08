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Житель Нововоронцовской громады подорвался на растяжке, установленной военными РФ на побережье Каховского водохранилища.
Об этом сообщила полиция Херсонской области.
«Поступила информация, что в Нововоронцовском обществе 31-летний местный житель двигался вдоль берега Каховского водохранилища и взорвался на вражеском взрывном устройстве (растяжке). Мужчина погиб мгновенно», — говорится в сообщении.
Напомним, утром 7 октября в лесополосе в Изюмском районе на мине взорвалась женщина, собиравшая грибы.
Житель Нововоронцовской громады подорвался на растяжке, установленной военными РФ на побережье Каховского водохранилища.
Об этом сообщила полиция Херсонской области.
«Поступила информация, что в Нововоронцовском обществе 31-летний местный житель двигался вдоль берега Каховского водохранилища и взорвался на вражеском взрывном устройстве (растяжке). Мужчина погиб мгновенно», — говорится в сообщении.
Напомним, утром 7 октября в лесополосе в Изюмском районе на мине взорвалась женщина, собиравшая грибы.