У місті Первомайськ Миколаївської області 7 жовтня 74-річний водій мопеда збив жінку, яка переходила дорогу.

У результаті ДТП 64-річна жінка отримала травми, з місця події її доставили до лікарні, повідомили в Нацполіції Миколаївської області.

За даними поліції, дорожньо-транспортна пригода сталася на вулиці Василя Молокова. Слідчі кваліфікували подію за ознаками ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». Санкція статті передбачає до шести місяців арешту або до трьох років обмеження волі.

Поліція просить свідків ДТП звернутися до Первомайського райвідділу поліції за адресою: місто Первомайськ, вулиця Грушевського, 29, або за телефонами 063-128-72-16, 096-916-05-19, 102.

Нагадаємо, нещодавно у Миколаївському районі через ДТП загорілась вантажівка.