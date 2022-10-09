Сегодня ночью россияне дважды атаковали ракетами город Запорожье. Из-за ударов пострадали многоквартирные дома и улицы частного сектора. Одна из многоэтажек почти полностью разрушена.

Как сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртеев, 5 частных домов разрушены и около 40 пострадали. Пока известно о 17 погибших.

Он призвал местных жителей помочь с разбором завалов.

Напомним, россияне в ночь на 7 октября нанесли удар дронами-камикадзе по двум районам Запорожья. В результате атаки врага пострадал гражданский.