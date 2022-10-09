Россияне пытаются удержать временно захваченные территории, сосредотачивают усилия на попытках срыва контрнаступательных действий сил обороны на отдельных направлениях, вместе с тем, периодически ведут наступательные действия.

За сутки произошло почти сорок боевых столкновений. Наиболее напряженная обстановка наблюдалась на Бахмутском и Авдеевском направлениях, где наши защитники отразили более 30 атак противника, сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Враг обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения, осуществляет инженерное оборудование оборонных рубежей и позиций в отдельных направлениях и ведет воздушную разведку БПЛА.

За прошедшие сутки оккупанты нанесли 3 ракетных и 26 авиационных ударов, совершили более 75 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Ночью российские оккупанты цинично ударили по жилым домам и гражданской инфраструктуре Запорожья. Информация о жертвах уточняется, но уже известно о десятках погибших и пострадавших.

Кроме того, огневого поражения потерпели более тридцати населенных пунктов. В частности, Харьков, Часов Яр, Поповка, Грабовское, Макеевка, Спорное, Белогоровка, Иванград, Опытное, Клещиевка, Новомихайловка, Угледар, Никополь, Урожайное и Давыдов Брод.

Остается угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

На других направлениях противник совершал обстрелы из минометов и ствольной артиллерии в районах населенных пунктов:

на Северском направлении – Липовка и Николаевка Черниговской области и Лесное и Рясное Сумской области;

– Липовка и Николаевка Черниговской области и Лесное и Рясное Сумской области; на Слобожанском направлении – Красная Заря, Ветеринарное, Стрелеча, Красное, Огурцово, Глубокое, Зеленое, Старица, Терновая и Чугуновка;

– Красная Заря, Ветеринарное, Стрелеча, Красное, Огурцово, Глубокое, Зеленое, Старица, Терновая и Чугуновка; на Краматорском направлении – Первомайское, Новоегоровка, Макеевка, Новое, Терны, Серебрянка, Белогоровка и Григоровка;

– Первомайское, Новоегоровка, Макеевка, Новое, Терны, Серебрянка, Белогоровка и Григоровка; на Бахмутском направлении – Верхнекаменное, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Иванград, Зайцево, Вершина, Зеленополье и Опросное;

– Верхнекаменное, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Иванград, Зайцево, Вершина, Зеленополье и Опросное; на Авдеевском направлении – Первомайское, Водяное, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка.

В Новопавловском и Запорожском направлениях от вражеских обстрелов пострадала инфраструктура более двадцати пяти населенных пунктов. Среди них – Сладкое, Зеленое Поле, Новоселка, Угледар, Победа. В то же время, в результате поражения Силами обороны скопления живой силы противника, подтверждено ранение более двадцати вражеских солдат, доставленных в местную больницу города Токмак.

По имеющейся информации, в Мелитопольском районе Запорожской области под видом поиска и борьбы с партизанами оккупационные войска осуществляют обыски и угон частных автомобилей в гаражных кооперативах района.

На Южнобужском направлении обстрелов подверглись районы более сорока пяти населенных пунктов, что рядом с линией столкновения. Среди других Сухой Ставок, Квитневое, Мирное, Заря и Терновые Поды.

Напомним, ранее ранее украинские защитники ликвидировали уже более 62 тысяч российских оккупантов. Также ВСУ за минувшие сутки уничтожили вертолет и 12 беспилотников.