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Украинские защитники ликвидировали уже более 62 тысяч российских оккупантов. Также ВСУ за минувшие сутки уничтожили вертолет и 12 беспилотников.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 08.10 ориентировочно составили:
Наибольшие потери противник понес на Донецком, Бахмутском и Краматорском направлениях.
Напомним, в Херсонской области ВСУ уничтожили еще несколько российских систем С-300.
Украинские защитники ликвидировали уже более 62 тысяч российских оккупантов. Также ВСУ за минувшие сутки уничтожили вертолет и 12 беспилотников.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 08.10 ориентировочно составили:
Наибольшие потери противник понес на Донецком, Бахмутском и Краматорском направлениях.
Напомним, в Херсонской области ВСУ уничтожили еще несколько российских систем С-300.