Украинские защитники ликвидировали уже более 62 тысяч российских оккупантов. Также ВСУ за минувшие сутки уничтожили вертолет и 12 беспилотников.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 08.10 ориентировочно составили:

личного состава - около 62060 (+380) человек ликвидировано,

танков - 2472 (+66) ед,

боевых бронированных машин - 5111 (+18) ед,

артиллерийских систем - 1459 (+4) ед,

РСЗО - 345 (+1) ед,

средства ПВО - 180 (+3) ед,

самолетов - 266 (+0) ед,

вертолетов - 234 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 1079 (+12),

крылатые ракеты - 246 (+0),

корабли/катера - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 3875 (+13) ед,

специальная техника - 136 (+1).

Наибольшие потери противник понес на Донецком, Бахмутском и Краматорском направлениях.