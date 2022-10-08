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В пятницу 7 октября нашей авиацией нанесено 15 авиационных ударов, а ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 360 огневых задач по средствам ПВО противника, трем районам сосредоточения вражеских сил и техники, а также по опорному пункту в Бериславском районе.
Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».
Подтвержденные потери противника зафиксированы на уровне:
Еще 9 единиц вражеской техники, в том числе танк, автобронетехника и артиллерийское вооружение, существенно повреждены.
Ранее сообщалось, что с начала контрнаступления ВСУ на юге деоккупировано более 2 тысяч 400 квадратных километров территории Херсонщины, освобождены 67 населенных пунктов.
Только за последнее время Вооруженные силы Украины освободили от оккупантов более 400 квадратных километров территории Херсонской области, на некоторых участках фронта они двинулись вглубь на 20 километров.
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В пятницу 7 октября нашей авиацией нанесено 15 авиационных ударов, а ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 360 огневых задач по средствам ПВО противника, трем районам сосредоточения вражеских сил и техники, а также по опорному пункту в Бериславском районе.
Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».
Подтвержденные потери противника зафиксированы на уровне:
Еще 9 единиц вражеской техники, в том числе танк, автобронетехника и артиллерийское вооружение, существенно повреждены.
Ранее сообщалось, что с начала контрнаступления ВСУ на юге деоккупировано более 2 тысяч 400 квадратных километров территории Херсонщины, освобождены 67 населенных пунктов.
Только за последнее время Вооруженные силы Украины освободили от оккупантов более 400 квадратных километров территории Херсонской области, на некоторых участках фронта они двинулись вглубь на 20 километров.