В пятницу 7 октября нашей авиацией нанесено 15 авиационных ударов, а ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 360 огневых задач по средствам ПВО противника, трем районам сосредоточения вражеских сил и техники, а также по опорному пункту в Бериславском районе.

Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».

Подтвержденные потери противника зафиксированы на уровне:

110 оккупантов

6 танков

8крупнокалиберных гаубиц «Мста-Б» и «Мста-С»

реактивная система залпового огня «Град»

2 пусковые установки ЗРК С-300

9 единиц авто-бронетехники

минометный комплекс «Сани»

самоходная артиллерийско-минометная установка «Нона-С».

Еще 9 единиц вражеской техники, в том числе танк, автобронетехника и артиллерийское вооружение, существенно повреждены.

Ранее сообщалось, что с начала контрнаступления ВСУ на юге деоккупировано более 2 тысяч 400 квадратных километров территории Херсонщины, освобождены 67 населенных пунктов.