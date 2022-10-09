Украина отвергает очередные инсинуации белорусского режима, утверждающего, что наше государство якобы планирует нанести удар по территории Беларуси.

Об этом в Facebook написал представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

— Вечером 8 октября в МИД Беларуси был приглашен посол Украины в минский Игорь Кизим, которому была вручена дипломатическая нота. В ноте белорусская сторона утверждает, что Украина планирует нанести удар по территории Беларуси. Эта информация не соответствует действительности. Мы категорически отвергаем очередные инсинуации белорусского режима. Не исключаем, что вручение дипломатической ноты может быть частью плана Российской Федерации по осуществлению провокации и дальнейшему обвинению Украины, говорится в сообщении.

МИД Украины призвал белорусский народ не подвергаться провокациям.

— Украина никогда не покушалась на чужие территории. Мы четко придерживаемся основополагающих норм и принципов международного права и Устава ООН, - отметил Олег Николенко.

По его словам, власти в Беларуси должны перестать выполнять прихоти кремля и немедленно прекратить оказывать поддержку россии в осуществлении ее агрессии против Украины.

Напомним, ранее самопровозглашенный «президент» Беларуси Александр Лукашенко признал, что страна участвует в так называемой «спецоперации».