Российские захватчики продолжают обстреливать населённые пункты Николаевской области.

Об этом сообщил глава ОВА Виталий Ким.

Вчера, 8 октября, два вражеских дрона-камикадзе пытались атаковать Николаевский район, но их уничтожили украинские силы противовоздушной обороны.

В Баштанском районе вчера около 17:00 от обстрелов РФ пострадала Широковская община. Также вражеские обстрелы были зафиксированы около 00:00, 09:10, 02:00, 02:30 и 05:00.

— Попадание в уже разрушенный детский сад и сельскохозяйственное предприятие вне населенного пункта. Пострадавших нет, говорится в сообщении.

Кроме того, оккупанты продолжают обстрелы Березнеговатской общины. За прошедшие сутки ориентировочно в 12:31, 13:12, 20:00, 20:04 захватчики ударили по населенным пунктам и прилегающим территориям.

А сегодня, 9 октября, в 02:43, 02:51, 02:53 взрывы раздавались за пределами деревень. К счастью, пострадавших нет. Однако информация по разрушениям уточняется.

В Первомайском и Вознесенском районах день и ночь прошли относительно спокойно, сообщает глава ОВА.

Также вчера над Николаевщиной был сбит беспилотный летательный аппарат типа «Орлан-10».

Напомним, по состоянию на 8 октября с начала российского вторжения в Николаевской области повреждено частично или полностью 12 тысяч 114 гражданских объектов. За последние сутки таких объектов было повреждено или разрушено 35 человек.