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Российские захватчики продолжают обстреливать населённые пункты Николаевской области.
Об этом сообщил глава ОВА Виталий Ким.
Вчера, 8 октября, два вражеских дрона-камикадзе пытались атаковать Николаевский район, но их уничтожили украинские силы противовоздушной обороны.
В Баштанском районе вчера около 17:00 от обстрелов РФ пострадала Широковская община. Также вражеские обстрелы были зафиксированы около 00:00, 09:10, 02:00, 02:30 и 05:00.
— Попадание в уже разрушенный детский сад и сельскохозяйственное предприятие вне населенного пункта. Пострадавших нет, говорится в сообщении.
Кроме того, оккупанты продолжают обстрелы Березнеговатской общины. За прошедшие сутки ориентировочно в 12:31, 13:12, 20:00, 20:04 захватчики ударили по населенным пунктам и прилегающим территориям.
А сегодня, 9 октября, в 02:43, 02:51, 02:53 взрывы раздавались за пределами деревень. К счастью, пострадавших нет. Однако информация по разрушениям уточняется.
В Первомайском и Вознесенском районах день и ночь прошли относительно спокойно, сообщает глава ОВА.
Также вчера над Николаевщиной был сбит беспилотный летательный аппарат типа «Орлан-10».
Напомним, по состоянию на 8 октября с начала российского вторжения в Николаевской области повреждено частично или полностью 12 тысяч 114 гражданских объектов. За последние сутки таких объектов было повреждено или разрушено 35 человек.
Российские захватчики продолжают обстреливать населённые пункты Николаевской области.
Об этом сообщил глава ОВА Виталий Ким.
Вчера, 8 октября, два вражеских дрона-камикадзе пытались атаковать Николаевский район, но их уничтожили украинские силы противовоздушной обороны.
В Баштанском районе вчера около 17:00 от обстрелов РФ пострадала Широковская община. Также вражеские обстрелы были зафиксированы около 00:00, 09:10, 02:00, 02:30 и 05:00.
— Попадание в уже разрушенный детский сад и сельскохозяйственное предприятие вне населенного пункта. Пострадавших нет, говорится в сообщении.
Кроме того, оккупанты продолжают обстрелы Березнеговатской общины. За прошедшие сутки ориентировочно в 12:31, 13:12, 20:00, 20:04 захватчики ударили по населенным пунктам и прилегающим территориям.
А сегодня, 9 октября, в 02:43, 02:51, 02:53 взрывы раздавались за пределами деревень. К счастью, пострадавших нет. Однако информация по разрушениям уточняется.
В Первомайском и Вознесенском районах день и ночь прошли относительно спокойно, сообщает глава ОВА.
Также вчера над Николаевщиной был сбит беспилотный летательный аппарат типа «Орлан-10».
Напомним, по состоянию на 8 октября с начала российского вторжения в Николаевской области повреждено частично или полностью 12 тысяч 114 гражданских объектов. За последние сутки таких объектов было повреждено или разрушено 35 человек.