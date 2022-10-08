По состоянию на 8 октября с начала российского вторжения в Николаевской области повреждено частично или полностью 12 тысяч 114 гражданских объектов. За последние сутки таких объектов было повреждено или разрушено 35.

Об этом свидетельствуют данные Николаевской областной военной администрации.

В целом с начала полномасштабной войны россияне разрушили или повредили:

объекты жилого фонда - 7805,

медицинские учреждения - 86,

учебные заведения - 370,

заведения культуры - 177,

объекты промышленных предприятий - 173,

объекты жизнеобеспечения: газо - 947, электро - 705, водо - 30, теплоснабжение - 95,

другие не военные объекты - 1726 год.

В области продолжаются работы по восстановлению газо- и электроснабжения в населенных пунктах, пострадавших в результате войны.

В настоящее время без газоснабжения всего 6578 потребителей.

В настоящее время прекращено электроснабжение, водоснабжение, водоотвод в 91 населенном пункте (в двух — частично) Баштанского и Николаевского районов.

За очередные сутки для ликвидации последствий российско-фашистской агрессии подразделения ГУ ГСЧС привлекались 6 раз для идентификации взрывоопасных предметов, изъято 17 таких предметов.

Напомним, с 226 дней российско-украинской войны Николаев не обстреливался армией РФ всего 35 дней. Все остальные дни город находится под огнем.

Ранее сообщалось, что с начала войны Россия нанесла Николаевщине ущерб в 150 миллиардов гривен, выпустив более 11 тысяч ракет и снарядов.