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По состоянию на 8 октября с начала российского вторжения в Николаевской области повреждено частично или полностью 12 тысяч 114 гражданских объектов. За последние сутки таких объектов было повреждено или разрушено 35.
Об этом свидетельствуют данные Николаевской областной военной администрации.
В целом с начала полномасштабной войны россияне разрушили или повредили:
В области продолжаются работы по восстановлению газо- и электроснабжения в населенных пунктах, пострадавших в результате войны.
В настоящее время без газоснабжения всего 6578 потребителей.
В настоящее время прекращено электроснабжение, водоснабжение, водоотвод в 91 населенном пункте (в двух — частично) Баштанского и Николаевского районов.
За очередные сутки для ликвидации последствий российско-фашистской агрессии подразделения ГУ ГСЧС привлекались 6 раз для идентификации взрывоопасных предметов, изъято 17 таких предметов.
Напомним, с 226 дней российско-украинской войны Николаев не обстреливался армией РФ всего 35 дней. Все остальные дни город находится под огнем.
Ранее сообщалось, что с начала войны Россия нанесла Николаевщине ущерб в 150 миллиардов гривен, выпустив более 11 тысяч ракет и снарядов.
По состоянию на 8 октября с начала российского вторжения в Николаевской области повреждено частично или полностью 12 тысяч 114 гражданских объектов. За последние сутки таких объектов было повреждено или разрушено 35.
Об этом свидетельствуют данные Николаевской областной военной администрации.
В целом с начала полномасштабной войны россияне разрушили или повредили:
В области продолжаются работы по восстановлению газо- и электроснабжения в населенных пунктах, пострадавших в результате войны.
В настоящее время без газоснабжения всего 6578 потребителей.
В настоящее время прекращено электроснабжение, водоснабжение, водоотвод в 91 населенном пункте (в двух — частично) Баштанского и Николаевского районов.
За очередные сутки для ликвидации последствий российско-фашистской агрессии подразделения ГУ ГСЧС привлекались 6 раз для идентификации взрывоопасных предметов, изъято 17 таких предметов.
Напомним, с 226 дней российско-украинской войны Николаев не обстреливался армией РФ всего 35 дней. Все остальные дни город находится под огнем.
Ранее сообщалось, что с начала войны Россия нанесла Николаевщине ущерб в 150 миллиардов гривен, выпустив более 11 тысяч ракет и снарядов.