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Из 226 дней российско-украинской войны Николаев не обстреливался армией РФ всего 35 дней. Все остальные дни город находится под огнем.
А в последнее время начались обстрелы беспилотными летательными аппаратами иранского производства, рассказал мэр Николаева Александр Сенкевич во время онлайн-брифинга в Медиацентре Украина 7 октября, пишут НикВести.
Число жертв среди горожан на сегодняшний день составляет 138 человек, среди которых один ребенок. Тяжелораненых зафиксировали 688 человек, в том числе 10 детей
В горсовете насчитали 900 миллионов гривен ущерба, который российские террористы нанесли Николаеву за 7 месяцев войны. Но это только убытки, нанесенные объектам коммунальной собственности, которые еще можно реконструировать или восстановить. То есть, полностью разрушенные здания не учли в эту сумму.
— Поскольку мы имеем много объектов, разрушенных до основания или нуждающихся в капитальных вложениях, мы не можем даже оценить этого, потому что нужно делать проектно-сметную документацию. Цифра будет гораздо больше, — сказал мэр.
В Николаеве повреждено:
Ранее сообщалось, что с начала войны Россия нанесла Николаевщине ущерб в 150 миллиардов гривен, выпустив более 11 тысяч ракет и снарядов.
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Из 226 дней российско-украинской войны Николаев не обстреливался армией РФ всего 35 дней. Все остальные дни город находится под огнем.
А в последнее время начались обстрелы беспилотными летательными аппаратами иранского производства, рассказал мэр Николаева Александр Сенкевич во время онлайн-брифинга в Медиацентре Украина 7 октября, пишут НикВести.
Число жертв среди горожан на сегодняшний день составляет 138 человек, среди которых один ребенок. Тяжелораненых зафиксировали 688 человек, в том числе 10 детей
В горсовете насчитали 900 миллионов гривен ущерба, который российские террористы нанесли Николаеву за 7 месяцев войны. Но это только убытки, нанесенные объектам коммунальной собственности, которые еще можно реконструировать или восстановить. То есть, полностью разрушенные здания не учли в эту сумму.
— Поскольку мы имеем много объектов, разрушенных до основания или нуждающихся в капитальных вложениях, мы не можем даже оценить этого, потому что нужно делать проектно-сметную документацию. Цифра будет гораздо больше, — сказал мэр.
В Николаеве повреждено:
Ранее сообщалось, что с начала войны Россия нанесла Николаевщине ущерб в 150 миллиардов гривен, выпустив более 11 тысяч ракет и снарядов.