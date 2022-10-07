Из 226 дней российско-украинской войны Николаев не обстреливался армией РФ всего 35 дней. Все остальные дни город находится под огнем.

А в последнее время начались обстрелы беспилотными летательными аппаратами иранского производства, рассказал мэр Николаева Александр Сенкевич во время онлайн-брифинга в Медиацентре Украина 7 октября, пишут НикВести.

Число жертв среди горожан на сегодняшний день составляет 138 человек, среди которых один ребенок. Тяжелораненых зафиксировали 688 человек, в том числе 10 детей

В горсовете насчитали 900 миллионов гривен ущерба, который российские террористы нанесли Николаеву за 7 месяцев войны. Но это только убытки, нанесенные объектам коммунальной собственности, которые еще можно реконструировать или восстановить. То есть, полностью разрушенные здания не учли в эту сумму.

— Поскольку мы имеем много объектов, разрушенных до основания или нуждающихся в капитальных вложениях, мы не можем даже оценить этого, потому что нужно делать проектно-сметную документацию. Цифра будет гораздо больше, — сказал мэр.

В Николаеве повреждено: