Российский президент Владимир Путин давит на самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, чтобы втянуть Беларусь в открытую войну с Украиной.

Об этом сообщает Главное управление разведки министерства обороны.

— Мы видим мероприятия, проводимые РФ для того, чтобы заставить руководство Беларуси вступить в открытую войну. Постоянно проводятся встречи Путина и Лукашенко, где обсуждается этот вопрос и Путин пытается склонить Лукашенко к этому решению, - цитирует пресс-служба представителя ГУР МО Вадима Скибицкого.

Вадим Скибицкий отметил, что по состоянию на 9 октября у украинской границы сосредоточено 6 батальонов. Это и механизированные батальоны, это и батальоны воздушно-десантных войск так называемого командования сил специальных операций.

— Насколько долго такая ситуация будет зависеть от того, как будут развиваться события на фронте и вообще, как будут развиваться события в войне России против нашего государства, — сообщил Вадим Скибицкий.

Как сообщалось, Беларусь обвинила Украину в подготовке ракетного удара по ее территории.