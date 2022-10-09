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Силы противовоздушной обороны Украины уничтожили уже 64 вражеских дрона.
Об этом в эфире общенационального марафона сообщила руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк.
— У нас почти 64 сбитых дрона, против 24 попаданий было. Мы знаем, что и как они могут повредить, как применяются и как им противодействовать, – сказала Наталья Гуменюк.
Она отметила, что дроны позиционировали как такие, которые не может определить противовоздушная оборона, однако украинская сторона сумела «договориться с нашими приборами».
Как сообщалось, в небе над Николаевщиной сегодня, 9 октября, был сбит, вероятно, самолет Су-25.
Силы противовоздушной обороны Украины уничтожили уже 64 вражеских дрона.
Об этом в эфире общенационального марафона сообщила руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк.
— У нас почти 64 сбитых дрона, против 24 попаданий было. Мы знаем, что и как они могут повредить, как применяются и как им противодействовать, – сказала Наталья Гуменюк.
Она отметила, что дроны позиционировали как такие, которые не может определить противовоздушная оборона, однако украинская сторона сумела «договориться с нашими приборами».
Как сообщалось, в небе над Николаевщиной сегодня, 9 октября, был сбит, вероятно, самолет Су-25.