На одной из позиций на южном направлении оккупанты бросили ПТРК «Корнет», убегая от наступления морпехов из 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского.

Об этом сообщается на странице бригады в Facebook.

— Этот «аналагавнет» военнослужащим 36-й отдельной бригады морской пехоты вынужденно оставили рашисты. Когда они увидели морских пехотинцев, наступавших на их позиции на юге Украины, то в страхе убегали в свой глубокий тыл. Морпехи щедрые воины и обязательно вернут ракеты владельцам, после сожжения ими нескольких вражеских танков, – написали николаевские морпехи.

Ранее сообщалось, что российские вооруженные силы покидают тяжелую бронетехнику при отступлении или капитуляции. Более половины танкового парка Украины состоит из трофейных машин.