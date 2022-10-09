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На одной из позиций на южном направлении оккупанты бросили ПТРК «Корнет», убегая от наступления морпехов из 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского.
Об этом сообщается на странице бригады в Facebook.
— Этот «аналагавнет» военнослужащим 36-й отдельной бригады морской пехоты вынужденно оставили рашисты. Когда они увидели морских пехотинцев, наступавших на их позиции на юге Украины, то в страхе убегали в свой глубокий тыл. Морпехи щедрые воины и обязательно вернут ракеты владельцам, после сожжения ими нескольких вражеских танков, – написали николаевские морпехи.
Ранее сообщалось, что российские вооруженные силы покидают тяжелую бронетехнику при отступлении или капитуляции. Более половины танкового парка Украины состоит из трофейных машин.
На одной из позиций на южном направлении оккупанты бросили ПТРК «Корнет», убегая от наступления морпехов из 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского.
Об этом сообщается на странице бригады в Facebook.
— Этот «аналагавнет» военнослужащим 36-й отдельной бригады морской пехоты вынужденно оставили рашисты. Когда они увидели морских пехотинцев, наступавших на их позиции на юге Украины, то в страхе убегали в свой глубокий тыл. Морпехи щедрые воины и обязательно вернут ракеты владельцам, после сожжения ими нескольких вражеских танков, – написали николаевские морпехи.
Ранее сообщалось, что российские вооруженные силы покидают тяжелую бронетехнику при отступлении или капитуляции. Более половины танкового парка Украины состоит из трофейных машин.