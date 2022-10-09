В воскресенье, 9 октября, украинские защитники не дали оккупантам продвинуться в восточных областях. При этом они нанесли девять успешных авиаударов по россиянам.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
По данным военного командования, за минувшие сутки украинские солдаты отразили атаки противника в районах населенных пунктов Бударки, Терны, Соледар, Нью-Йорк, Первомайское, Невельское и Победа.
При этом украинская авиация нанесла 9 ударов. Подтверждено поражение 7 мест сосредоточения вооружения и военной техники, а также 3 зенитных ракетных комплексов противника.
Ситуация по отдельным направлениям:
В Генштабе отмечают, что россияне пытаются сохранить оккупированные территории и предпринимают попытки наступления на Бахмутском и Авдеевском направлениях.
Напомним, в небе над Николаевщиной сегодня был сбит, вероятно, самолет Су-25.
В воскресенье, 9 октября, украинские защитники не дали оккупантам продвинуться в восточных областях. При этом они нанесли девять успешных авиаударов по россиянам.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
По данным военного командования, за минувшие сутки украинские солдаты отразили атаки противника в районах населенных пунктов Бударки, Терны, Соледар, Нью-Йорк, Первомайское, Невельское и Победа.
При этом украинская авиация нанесла 9 ударов. Подтверждено поражение 7 мест сосредоточения вооружения и военной техники, а также 3 зенитных ракетных комплексов противника.
Ситуация по отдельным направлениям:
В Генштабе отмечают, что россияне пытаются сохранить оккупированные территории и предпринимают попытки наступления на Бахмутском и Авдеевском направлениях.
Напомним, в небе над Николаевщиной сегодня был сбит, вероятно, самолет Су-25.