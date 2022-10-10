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В результате сегодняшней ракетной атаки по Киеву погибли не менее 8 человек. Также известно о 24 пострадавших.
Об этом сообщает советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов.
— По состоянию на 08:45 в результате обстрела в Шевченковском районе погибли 8 человек и 24 травмированы, возник пожар шести автомобилей и более 15 автомобилей повреждены. Привлечены 30 человек и 6 ед, - говорится в сообщении.
Напомним, что в Киеве утром 10 октября во время воздушной тревоги раздалась серия взрывов.
В результате сегодняшней ракетной атаки по Киеву погибли не менее 8 человек. Также известно о 24 пострадавших.
Об этом сообщает советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов.
— По состоянию на 08:45 в результате обстрела в Шевченковском районе погибли 8 человек и 24 травмированы, возник пожар шести автомобилей и более 15 автомобилей повреждены. Привлечены 30 человек и 6 ед, - говорится в сообщении.
Напомним, что в Киеве утром 10 октября во время воздушной тревоги раздалась серия взрывов.