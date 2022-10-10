Войска РФ атаковали Львовщину 15 ракетами, часть из них сбили силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщил начальник Львовской ОВА Максим Козицкий.

—15 ракет атаковали Львовскую область. Часть из них сбила ПВО. Воздушная тревога продолжается, оставайтесь в укрытиях, — говорится в сообщении.