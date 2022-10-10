|Швидкість вітру:
|7.6 м/с
|Схід сонця:
|07:02
|Захід сонця:
|18:15
|Температура завтра:
|+17 C°
|Швидкість вітру:
|5.4 м/с
|Схід сонця:
|07:11
|Захід сонця
|18:18
|Температура завтра:
|+15 C°
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|USD
|40.2 грн
|40.7 грн
|EUR
|38.8 грн
|39.8 грн
Войска РФ атаковали Львовщину 15 ракетами, часть из них сбили силы противовоздушной обороны.
Об этом сообщил начальник Львовской ОВА Максим Козицкий.
—15 ракет атаковали Львовскую область. Часть из них сбила ПВО. Воздушная тревога продолжается, оставайтесь в укрытиях, — говорится в сообщении.
Ранее Максим Козицкий проинформировал, что зафиксированы удары по объектам энергетической инфраструктуры Львовской области.
Напомним, что утром 10 октября войска РФ нанесли массированную ракетную атаку по всей территории Украины.
Войска РФ атаковали Львовщину 15 ракетами, часть из них сбили силы противовоздушной обороны.
Об этом сообщил начальник Львовской ОВА Максим Козицкий.
—15 ракет атаковали Львовскую область. Часть из них сбила ПВО. Воздушная тревога продолжается, оставайтесь в укрытиях, — говорится в сообщении.
Ранее Максим Козицкий проинформировал, что зафиксированы удары по объектам энергетической инфраструктуры Львовской области.
Напомним, что утром 10 октября войска РФ нанесли массированную ракетную атаку по всей территории Украины.