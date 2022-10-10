На Прикарпатье во время утренних обстрелов украинских городов в Бурштынскую ТЭС попали 4 ракеты. Пострадавших нет.

Об этом сообщила председатель Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук.

— Зафиксировано попадание 4-х ракет в открытые распределительные устройства Бурштынской ТЭС. Никакой работник станции не пострадал, - отметила Светлана Онищук.

По ее информации, на месте попадания российских ракет работают пожарные.

Светлана Онищук добавила, что силы ПВО сбили одну ракету в области.

Ранее украинская разведка сообщила, что ракетные удары по украинской столице и инфраструктуре россияне планировали еще с начала октября.

Начиная с утра 10 октября, Российская Федерация выпустила по Украине 84 крылатых ракеты и 24 беспилотника, из них 13 – дроны-камикадзе. Украинские защитники уничтожили 56 целей. Среди них 43 43 крылатых ракеты и 13 БПЛА (из них 10 типа «камикадзе»).

В результате массового утреннего обстрела повреждено по меньшей мере 11 важных инфраструктурных объектов в 8 регионах и столице, часть областей обесточены.