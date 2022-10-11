В Ровенской области накануне, 10 октября, силы противовоздушной обороны сбили три воздушных целя.

Об этом сообщил начальник областной военной администрации Виталий Коваль.

Во время массированного обстрела Украины жители Ровенской области слышали несколько звуков взрывов в разных районах области. Начальник ОВА отметил, что это была работа противовоздушной обороны.

– Сбиты две ракеты в Ровенском районе, один беспилотник в Варасском районе. Попаданий по объектам во время крайней воздушной тревоги не зафиксировано. Спасибо ВСУ, верим в победу!, - отметил Коваль.

По данным Forbes, массированные обстрелы россиян по всей территории Украины 10 октября стоили оккупантам около $400-700 млн.

Напомним, россияне атаковали иранскими дронами ТЭС в Винницкой области.