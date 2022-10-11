По состоянию на утро 11 октября 2022 года более 1227 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров 422 ребенка погибли и более 805 получили ранения разной степени тяжести.
Об этом идет речь в сообщении Офиса Генерального прокурора Украины.
Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 407, Харьковской – 252, Киевской – 116, Николаевской – 76, Черниговской – 68, Луганской – 64, Запорожской – 68, Херсонской – 57, Днепропетровской – 30.
10 октября в результате обстрела оккупантами г. Славянска Донецкой области травмирован 12-летний мальчик.
Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2614 учебных заведений. Из них 313 разрушены полностью.
По состоянию на утро 11 октября 2022 года более 1227 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров 422 ребенка погибли и более 805 получили ранения разной степени тяжести.
Об этом идет речь в сообщении Офиса Генерального прокурора Украины.
Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 407, Харьковской – 252, Киевской – 116, Николаевской – 76, Черниговской – 68, Луганской – 64, Запорожской – 68, Херсонской – 57, Днепропетровской – 30.
10 октября в результате обстрела оккупантами г. Славянска Донецкой области травмирован 12-летний мальчик.
Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2614 учебных заведений. Из них 313 разрушены полностью.