По состоянию на утро 11 октября 2022 года более 1227 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров 422 ребенка погибли и более 805 получили ранения разной степени тяжести.

Об этом идет речь в сообщении Офиса Генерального прокурора Украины.

Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 407, Харьковской – 252, Киевской – 116, Николаевской – 76, Черниговской – 68, Луганской – 64, Запорожской – 68, Херсонской – 57, Днепропетровской – 30.

10 октября в результате обстрела оккупантами г. Славянска Донецкой области травмирован 12-летний мальчик.

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2614 учебных заведений. Из них 313 разрушены полностью.