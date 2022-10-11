Как передает Укринформ, об этом в Фейсбуке сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.

Также ВСУ уничтожили 2504 российских танков (+9 единиц), боевых бронированных машин -5162 (+13), артиллерийских систем - 1496 (+10), РСЗО -353 (+0), средств ПВО - 181 (+0), самолетов - 268 (+1), вертолетов - 235 (+0), БПЛА оперативно-тактического уровня - 1114 (+17), крылатых ракет - 295 (+46), кораблей/катеров - 15 (+0), автомобильной техники и автоцистерн - 3916 (+8), специальной техники – 136 (+). Наибольшие потери противник понес на Бахмутском, Авдеевском и Краматорском направлениях.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале вторжения в Украину. Российские войска обстреливают и уничтожают ключевые объекты инфраструктуры, производят массированные обстрелы жилых районов украинских городов и поселков с использованием артиллерии, реактивных систем залпового огня и баллистических ракет. В Украине введено военное положение, объявлена всеобщая мобилизация, страна дает отпор захватчикам.

Украина официально направила иск против российской федерации в Международный суд ООН в Гааге.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил мобилизацию, после чего активисты и оппозиционеры стали призывать устраивать акции протеста. Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в рамках частичной мобилизации будут призваны 300 тысяч резервистов. 30 сентября президент России Владимир Путин подписал документы о «присоединении» к составу РФ марионеточных образований «ДНР», «ЛНР», а также захваченных российской армией территорий Херсонской и Запорожской областей Украины.

10 октября Россия начала массированную ракетную атаку по Украине. В общей сложности захватчики выпустили уже 83 ракеты, из них 43 уничтожены силами украинского ПВО.

В результате обстрела было повреждено около 70 объектов, из которых 29 объектов критической инфраструктуры. По состоянию на 7.00 вторника, 11 октября, жертвами вчерашних массированных ракетных обстрелов являются 19 человек, еще 105 пострадали.