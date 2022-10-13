Российские оккупанты в четверг утром, 13 октября, атаковали иранскими дронами-камикадзе Киевскую область.
Об этом сообщает Киевская областная военная администрация.
Прилет был зафиксирован в одной из громад области.
«Есть удары по одной из громад области. Предварительно – атака дронов-камикадзе. Спасатели уже работают», - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в ночь на 13 октября над Николаевщиной воины-зенитчики сбили два дрона-камикадзе.
Российские оккупанты в четверг утром, 13 октября, атаковали иранскими дронами-камикадзе Киевскую область.
Об этом сообщает Киевская областная военная администрация.
Прилет был зафиксирован в одной из громад области.
«Есть удары по одной из громад области. Предварительно – атака дронов-камикадзе. Спасатели уже работают», - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в ночь на 13 октября над Николаевщиной воины-зенитчики сбили два дрона-камикадзе.