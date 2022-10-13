В ночь на 13 октября над Николаевщиной воины-зенитчики сбили два дрона-камикадзе.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Всего за ночь на юге сбили 6 таких дронов.

«Ночью, 13 октября, силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования «Юг» Воздушных Сил ВС Украины над Одесщиной сбиты четыре вражеских дрона-камикадзе «Shahed-136», над Николаевщиной — два», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на юге ВСУ сбили 4 вертолета и уничтожили 5 складов россиян.