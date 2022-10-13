Местные власти понимают риски того, что враг может разрушить обстрелами критическую инфраструктуру Николаевской области и областной центр может остаться зимой без тепла. Но вместе с тем эти риски уменьшаются в зависимости от успехов ВСУ на Херсонском направлении.

Об этом в эфире телеканала ESPRESO.TV сказал начальник Николаевской ОВА Виталий Ким.

- Мы готовимся к сезону (отопительному, - прим.). Мы готовы к сезону. У нас единственные риски — это военные, когда они (российские военные) все-таки разобьют критическую инфраструктуру. У нас есть определенный запас для того, чтобы отремонтировать, переключить и все такое, но это зависит от интенсивности и качества, успехов наших Вооруженных сил. Если наши вооруженные силы будут продвигаться дальше вперед, то вероятность того, что россияне разобьют нашу инфраструктуру — меньше, — сказал Виталий Ким.

Ранее Виталий Ким рассказал, что российские войска обстреливают Николаев из оккупированной части Херсонской области, размещая установки С-300 в 100 км от города.