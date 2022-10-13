Российские войска обстреливают Николаев из оккупированной части Херсонской области, размещая установки С-300 в 100 км от города.

Об этом в эфире телеканала ESPRESO.TV рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

— Они стоят в 100 км от Николаева на временно оккупированной территории Херсонской области. С этой же территории выпускаются и дроны-камикадзе «Schahed-136», - рассказал он.

По словам Виталия Кима, россияне усилили обстрелы города применением дронов-камикадзе.

Напомним, После часа ночи, 13 октября, Николаев массированно обстреляли. Есть попадание в пятиэтажный жилой дом. Два верхних этажа разрушены до основания, остальные — под завалами.

По состоянию на 14:30 спасатели извлекли тело еще одного погибшего человека из-под завалов дома, в который сегодня ночью попала вражеская ракета. Таким образом, количество погибших в результате попадания российской ракеты в многоэтажное здание в Николаеве возросло до трех человек.