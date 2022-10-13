От ракетного удара, который Россия нанесла по спасательной челночной станции в Николаеве, при исполнении служебных обязанностей погиб спасатель Павел Кацан. В июне ему исполнилось 34 года.

Об этом сообщают в Главном управлении ГСЧС Украины в Николаевской области.

— Полный сил и энергии, хороший друг, откровенный и дружелюбный, профессионал и верный своему делу мужчина нес службу на спасательной станции, в которую попала вражеская ракета, полностью разрушив здание и унеся его жизнь, — говорится в сообщении спасателей.

Павел Кацан нес службу в подразделениях Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области с 2010 года сначала в 36 подчиненной пожарной части пгт Воскресенск Жовтневого района в должности пожарного, а с июля 2012 - начальника караула 16 государственной пожарно-спасательной части.

Позже он перешел работать в 10 взвод Государственного горноспасательного (аварийно-спасательного отряда) ГСЧС Украины в должности респираторщика. Имея опыт, Павел Кацан спасал жизнь людей на водных объектах, а с начала полномасштабного вторжения привлекался для выполнения аварийно-спасательных работ в Николаеве.

– Его семья потеряла самое ценное – отца трех дочерей, мужа, сына. Коллектив Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области сочувствует невосполнимой потере родных и друзей. Склоняем головы в скорби и разделяем боль утраты, выражаем глубокие соболезнования семье, близким и коллегам. Скучаем вместе с вами и поддерживаем вас в трудный час, – говорится в сообщении.

Напомним, 13 октября, ориентировочно после 1:04, враг массированно обстрелял Николаев восемью ракетами типа С-300. В результате удара разрушено здание спасательной челночной станции .